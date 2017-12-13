بالصور.. الرويلي يزور معرض دعم التصنيع المحلي للخدمات الطبية

سعيد العجل(صدى):

زار معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، على معرض دعم التصنيع المحلي التجريبي بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من القائمين على معرض الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة التجريبي لما يمتلكه منسوبيها من القدرات والكفاءات الفنية، للمساهمة في إتاحة الفرص للمصانع المحلية لتصنيع وتأمين العديد من القطع المطلوبة للخدمات الطبية .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وبمتابعة ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ضمن الإستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة لكل ما من شأنه تحقيق مزيداً من الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة وتعزيز التصنيع المحلي وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع المعايير والجودة والمواصفات العالمية ضمن ما يشهده القطاع الصحي في المملكة من تطوير في كافة المجالات وفق رؤية المملكة العربية السعودية ( 2030 ).

وبيّن اللواء المالك بأنه تم تجهيز ( 2800 ) بند يشتمل على مواد وتجهيزات طبية مختلفة لمختلف الأقسام والتخصصات الطبية ( العلاج الوظيفي-الخدمات المساندة-التمريض-العمليات-العظام-التعقيم-الأسنان-التخدير-المختبر-طب الميدان-الإخلاء الطبي ) بالإضافة إلى مشاركة ( 10 ) مصانع محلية للمستلزمات الطبية لعرض منتجاتهم والإطلاع على الفرص المطروحة.

تجدر الإشارة بأن المعرض يستمر لمدة يومين , كما صاحب المعرض ندوات علمية إذ تم دعوة المختصين من مختلف مستشفيات القوات المسلحة والقطاعات الصحية الأخرى لزيارة المعرض والمشاركة في الندوات العلمية.