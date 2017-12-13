اليابان تحظر تحليق المروحية الأمريكية ” سي اتش 53 إي “

طوكيو(صدى):

أصدرت وزارة الدفاع اليابانية، بيانا تطالب فيه القيادات العسكرية الأمريكية، بحظر طيران المروحيات العسكرية ” سي اتش 53 إي ” ، بسبب ما تحدثه هذه المروحيات من حوادث بأراضيها، حتى يتم التعرف على أسباب سقوط هذه المروحيات.

حيث سقطت مروحية عسكرية من طراز ” سي اتش 53 أي ” بمحافظة أوكيناوا جنوب اليابان، أسفرت عن إصابة الطلاب بإحدى مدارس المنطقة بجروح متفاوتة.

يذكر أن، الأسبوع الماضي سقطت مروحية من نفس الطراز في أحد الحقول بالقرب من منطقة التدريب الشمالية الأمريكية بشمال جزيرة أوكيناوا، تسببت في اندلاع حريق بالحقل.