راكب من ” الرياض ” يُهرب 80 ألف دولار إلى مصر في ” علبة شيكولاته “

نايف السالم(صدى):

نجحت إدارة جمارك مطار أسيوط الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، في إحباط محاولة تهريب 80 ألف دولار أمريكي من المملكة إلى مصر.

وكان الراكب حاول تهريب الأموال، داخل علبة شيكولاته؛ لتضليل رجال الجمارك؛ إلا أنه بالتفتيش تم العثور على مبلغ 80 ألف دولار أمريكي داخل العلبة.

وكان الراكب قادمًا من الرياض على متن الرحلة 257، وتم التصالح مع إدارة الجمارك؛ عقب التحفظ على المبلغ.

الجدير بالذكر أنه وفقًا للقانون المصري، يتم التحفظ على المبالغ التي تزيد عم 10 ألاف دولار، ويتم عرضها على الأموال العامة، وعادة يتم التصالح مقابل مصادرة جزء من المبلغ.