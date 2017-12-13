الغفيص عن كلمة خادم الحرمين: نعمل في منظومة العمل على توجيهات القيادة

سعيد العجل(صدى):

نوه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، بمضامين الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله-، اليوم خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، والتي حملت الرؤية الاقتصادية لمستقبل المملكة، وتهيئة مقومات التنمية الحديثة في مختلف المجالات، في سبيل تحقيق الرفاه والرخاء للمواطنين والمواطنات في هذه البلاد المباركة.

وقال الوزير: ” إن كلمة خادم الحرمين الشريفين، أكدت على تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي ومنشآت القطاع الخاص، سعيًا لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة وفق بيئات عمل نموذجية ومحفّزة على الإنتاج والتطوير، سعيا إلى رفع مشاركتهم في التنمية الوطنية “.

وأشار الدكتور الغفيص، إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية عملت خلال الأشهر الماضية على إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات، الموجهة لمنشآت القطاع الخاص، لدعم مسارات توطين فرص العمل لدى المنشآت انسجامًا مع برنامج التحول الوطني 2020 أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت الوزير، إلى أن المنظومة ماضية في تنظيم سوق العمل، وتحديث التشريعات والأنظمة وتقديم الممكنات التي تحقق رؤيتها الهادفة في تدريب وتأهيل القوى الوطنية تمهيدا لإشراكها بفاعلية في سوق العمل.