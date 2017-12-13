وزارة الخارجية: المرأة في الشورى.. حضور إيجابي وقرارات تعزز دورها

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الخارجية، عن الحضور الإيجابي والبارز للمرأة في مجلس الشورى، بجانب الرجال منذ عام 2013، حيث تسجل النساء 20% من أعضاء المجلس.

وأعلنت عن وجود 108 قرارات، تخص المرأة وتفيد بتعزيز دورها ومشاركتها التنموية، وحماية حقوقها،وإعطائها الفرصة للحضور الأكبر في مختلف مجالات التنمية التي تتطلع لها المملكة العربية السعودية.

واحتل مجال حماية حقوق المرأة حيزاً من اهتمام مجلس الشورى، فقد طالب المجلس وزارة العدل بإعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها، كما طالب وزارة العدل بتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية.