استخراج إبرة خياطة من يد امرأة لازمتها 40 عاما في مهد الذهب

نايف السالم(صدى):

تمكن استشاري الجراحة الدكتور مجدي حسين، باستخراج إبرة طولها 2 مم من يد امرأة تبلغ من العمر 68 عاما، بعد خضوعها لعملية استغرقت 22 دقيقة في عيادة جراحة اليوم الواحد.

ولجأت المرأة في مهد الذهب إلى المستشفى، وهي تعاني من آلام شديدة في سبابة اليد اليمنى، مشيرة إلى أن نوبات الألم تلازمها في هذا الموضع منذ قرابة ٤٠ سنة؛ ولكنها اشتدت عليها مؤخراً.

وأكد الدكتور ” حسين ” ، خضوع المريضة للتشخيص، وبعد فحوصات من الفريق الطبي وعمل الأشعة، تبين وجود بقايا إبرة خياطة، استقرت في يدها منذ أربعين عاماً.