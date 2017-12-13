بعد تكفله بالعلاج.. ” الأهلي ” يشكر تركي آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

تقدمت إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بالشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، لتكفله بالعملية الجراحية للاعب علي الزبيدي.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” إدارة الأهلي تثمن توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ لعلاج اللاعب علي الزبيدي “.

وأضاف ” تثمن إدارة الأهلي هذه البادرة التي تأتي في إطار اهتمام ودعم المؤسسة الرياضية للأندية السعودية واللاعبين وجميع المنتسبين لها ” .

وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن صباح اليوم تكفل الهيئة بالعملية الجراحية والبرنامج التأهيلي لـ4 لاعبين، من ضمنهم لاعب الأهلي علي الزبيدي.