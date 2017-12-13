بعد تكفله بالعلاج.. ” الأهلي ” يشكر تركي آل الشيخ
تقدمت إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بالشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، لتكفله بالعملية الجراحية للاعب علي الزبيدي.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” إدارة الأهلي تثمن توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ لعلاج اللاعب علي الزبيدي “.
وأضاف ” تثمن إدارة الأهلي هذه البادرة التي تأتي في إطار اهتمام ودعم المؤسسة الرياضية للأندية السعودية واللاعبين وجميع المنتسبين لها ” .
وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن صباح اليوم تكفل الهيئة بالعملية الجراحية والبرنامج التأهيلي لـ4 لاعبين، من ضمنهم لاعب الأهلي علي الزبيدي.
اترك تعليقاً