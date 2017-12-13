بالصور.. تصميم ” المنطقة الصفراء الآمنة ” لتهيئة تقاطع طريقين بالخبر

خالد الضبيبي(صدى):

كشف الحساب الرسمي لـ ” مشاريع السعودية ” ، منذ قليل، عن خطة أمانة الشرقية لتطوير الطرق، وتنظيم المرور، وتقليل الزحام، والتي بدأت بتهيئة تقاطع طريق الأمير تركي، مع طريق الملك سلمان في منطقة الخبر.

ونشر الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صور، توضح تهيئة الطريقين عن طريق ” المنطقة الصفراء الآمنة ” ،التي تهدف لتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة .

ويأتي ذلك ضمن خطة مشاريع السعودية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 للنهوض بالبلاد، وتحقيق مستقبل أفضل.