” هدف ” يتحمل تكلفة اشتراك التأمينات للحاصلين على وثيقة العمل الحر

علي القحطاني(صدى):

أقر صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم، بتحمّله عامين لتكلفة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للحاصل على وثيقة العمل الحر، والمسجل كمشترك اختياري.

وأوضح ” هدف ” ، أن إصدار وثائق برنامج العمل الحر يقتصر على 78 مهنة، و بإمكان المتقدم الحصول على التراخيص من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط : هنا .

ويشترط للحصول على وثيقة العمل الحر، أن يكون عمر المتقدم أو المتقدمة من 18- 60 سنة، ويحمل الجنسية السعودية.

والجدير بالذكر أن الصندوق قد أعلن في وقت سابق، أن رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشروعات الذاتية، سيتمكنون من إصدار وثائق برنامج العمل الحر، بينما سيستفيد أصحاب العمل الحر من دخول السوق الإلكتروني لمنصة “بحر” لتعريفهم والاستفادة من الخدمات المقدمة.