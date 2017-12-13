بالصور.. مختل عقلي يطلق نيران عشوائية ويصيب اثنين بجازان

تركي السالم(صدى):

قامت دوريات الأمن بمنطقة جازان، اليوم، بالتعامل مع مختلا علقيا يطلق النار بشكل عشوائي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة فرضية أمنية.

وقد تلقت غرفة العمليات بلاغ من قبل أحد المواطنين بشأن قيام مختل بحمل سلاح وإطلاق النار بشكل عشوائي في منتزه شاليهات الفارس بجازان.

وقام رجال الأمن بتغير حركة السير، بعيدا عن موقع الحادث، والتحكم في مداخل ومخارج المنطقة، حتى جاءت القوات المتخصصة وبادر الجاني بإطلاق النار وأصاب شخصين وتم استدعاء الهلال الأحمر لإسعاف المصابين.

و تمكنت القوات من القبض علي المختل ومحاصرته ليتم التعرف على حالته العقلية وتسليمه للجهات المختصة.