تركي آل الشيخ ردًا على نجم الكويت: ” الأخضر مسببلك عقد نفسية “

طلال الغامدي(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، على تصريحات لاعب المنتخب الكويتي الأسبق جمال مبارك، بشأن المنتخب الأخضر.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريده على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” وش ترد عليه هذا؟ المنتخب السعودي مسبب عقد نفسية للكثير “.

وكان اللاعب الأسبق جمال مبارك قال في إحدى الفضائيات الكويتية أن المنتخب السعودي لا يملك نجومًا كثيرة، حيث يملك لاعبين أو ثلاثة فقط، مضيفًا أن لاعبي المنتخب متقاربين في المستوى ولا يوجد سبب يجعل منتخب الكويت يخشى من مواجهة الأخضر كما عبّر.

يُذكر أنه من المقرر أن يتواجه المنتخب الأخضر مع منتخب الكويت في المباراة الافتتاحية لبطولة ” خليجي 23 ” يوم 22 ديمسبر الحالي بالكويت.