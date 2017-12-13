تركي آل الشيخ ردًا على نجم الكويت: ” الأخضر مسببلك عقد نفسية “
علق المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، على تصريحات لاعب المنتخب الكويتي الأسبق جمال مبارك، بشأن المنتخب الأخضر.
وقال ” آل الشيخ ” في تغريده على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” وش ترد عليه هذا؟ المنتخب السعودي مسبب عقد نفسية للكثير “.
وكان اللاعب الأسبق جمال مبارك قال في إحدى الفضائيات الكويتية أن المنتخب السعودي لا يملك نجومًا كثيرة، حيث يملك لاعبين أو ثلاثة فقط، مضيفًا أن لاعبي المنتخب متقاربين في المستوى ولا يوجد سبب يجعل منتخب الكويت يخشى من مواجهة الأخضر كما عبّر.
يُذكر أنه من المقرر أن يتواجه المنتخب الأخضر مع منتخب الكويت في المباراة الافتتاحية لبطولة ” خليجي 23 ” يوم 22 ديمسبر الحالي بالكويت.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 41 دقيقة
لاعب الكويت صادق الأسماء المذكوره هي رديف الرديف للمنتخب السعودي لاعبين غير معروفين وواضح ان السعوديه غير مهتمين بالبطوله والدليل جايبين لاعبين حواري احنا يالسعوديين مانعرفهم
صاروخ سكود[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياخي ودي أعلق وسب الكويتي ذا على كلامه عن المنتخب بس صادق الرجال ولا قال شي يامعالي المستشار يخليك تزعل وتكبر الموضوع المنتخب السعودي مايخوف كثير يعني هذي الحقيقه شاء من شاء وأبى من أبى لكن أبي أتفلسف شوي وشوف الموضوع من زاوية ثانيه هذا المنتخب فاشل مع إحترامي لك يامعالي المستشار والسبب ماهو منك الله يحييك السبب من زمان موجود ولا أتوقع فيه حل أو أمل إن المنتخب يطور
هذي وجهة نظري المتواضعه لمنتخب بلدي الذي أتمنى له التوفيق دائما وأبدا