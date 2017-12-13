بالصور.. الكشف عن BMW Individual 750Li بلونها الجديد في أبوظبي

أبوظبي(صدى):

يقدم معرض BMW أبوظبي موتورز الكثير من سيارات الشركة البافارية المميزة التي زودت بتعديلات ولمسات مختلفة وأحدث هذه النسخ BMW Individual 750Li والتي ربما لا تكون النسخة الرائدة الأهم في الفئة السابقة ولكنها لاتزال سيارة سريعة بما فيه الكفاية وقادرة على التسارع في 4.5 ثانية بفضل محرك V8 بقوة 445 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر.

والأداء ليس ما يهمنا في النسخة التي لدينا هنا بالتحديد والتي جاءت باللون الأزرق أطلانطس المقدم من BMW Individual والذي طبق على سيارات أخرى من الشركة سابقاً بما في ذلك M3 وM4 وتعتبر لون مختلف عن الألوان المعروفة للفئة السابعة مثل الأسود والرمادي والأبيض. أما في داخل المقصورة فيوجد فرش جلدي أحمر للمقاعد وألواح الأبواب والجزء السفلي من لوحة القيادة والكونسول الوسطي وهو ما يتناقض مع اللون الخارجي للسيارة.

وهذه السيارة هنا في شركة أبوظبي موتورز تم حجزها بالفعل فليس هناك داعي للبحث في شرائها .