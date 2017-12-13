إصابة 3 طالبات إثر سقوط ساتر إسمنتي بمدرسة في الدمام

خالد الضبيبي(صدى):

سقط ساتر جانبي، بإحدى مدارس البنات بمدينة الدمام، اليوم الأربعاء، وأسفر عن إصابة ثلاث طالبات.

وأكد سعيد الباحص المتحدث الإعلامي مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم المنطقة الشرقية، سقوط الساتر الإسمنتي الجانبي للمنحدر الخاص بمخرج الطالبات، أثناء اليوم الدراسي بالمدرسة ” 16 ” الابتدائية للبنات.

وأشار ” الباحص ” إلى نقل طالبتين إلى المستشفى ومعالجة الطالبة الثالثة في الموقع ذاته، ومن ثم غادرت الطالبتان المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.

وأوضح ” الباحص ” سرعة إزالة كافة الحواجز الإسمنتية الخاص بالمنحدرات المستخدمة للعربات والاستعاضة عنها بسواتر حديدية، إضافة لتنفيذ جولات عاجلة تشمل كافة المدارس للتأكد من سلامة هذه الأسوار وإزالة التالف منها.