قواعد عمل ” وافي ” لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج البيع والتأجير على الخارطة “ وافي” عن بدء تنفيذ قواعد عمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بداية من العام الميلادي الجديد 2018م.

وتتضمن هذه القواعد، الترخيص للمشروعات على الخارطة بمختلف أنواعها، وحقوق المستفيدين، والتزامات المطورين العقاريين، وسجل المشاريع، وقواعد عمل تنظيم حساب الضمان وشركات المعاينة.

وقال أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة، محمد بن سعود الغزواني، أن ” هذه القواعد تهدف إلى تنظيم أعمال الترخيص في مشاريع بيع وتأجير أي وحدات عقارية على الخارطة، بما لا يخل بالضوابط الصادرة من مجلس الوزراء لتنظيم هذا القطاع “.

وأوضح أن هذه القواعد تسهم في تنظيم السوق العقارية، وتحفز المستفيدين، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب، وتحقق استراتيجيات وزارة الإسكان ورؤية المملكة 2030.

يمكن الاطلاع على القواعد عبر الموقع الالكتروني لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة:هنا