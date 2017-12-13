6 شروط ومواصفات لحافلات مشروع ” نقل المعلمات “

عادل الحربي(صدى):

أطلعت شركة ” تطوير ” لخدمات النقل التعليمي، المستثمرين والشركات الراغبين في الالتحاق بمشروع وسائل النقل للمعلمات، على تفاصيل وشروط الالتحاق.

وأوضحت ” تطوير ” خلال لقاء مع الشركات والمستثمرين، أنه على المتقدمين أن يحرصوا على أن يكون التأمين على الحافلات جديد، بالإضافة إلى أن لا يزيد تاريخ صنعها على ثلاث سنوات.

وتتضمنت الشروط أيضًا أن تكون الحافلات مطابقة لأحدث معايير الأمن والسلامة، ومزودة بأنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعي (GPS)؛ لمراقبة أداء الحافلة.

ووضعت الشركة من بين شروطها توفير كوادر بشرية من ذوي الكفاءة، وأن يقتصر العمل على المواطنين بنسبة 100%.

ولفتت ” تطوير ” إلى أنها طرحت المشروع لينطلق خلال الفصل الدراسي القادم ولمدة 3 أعوام ونصف متتالية.