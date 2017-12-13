وفاة مدرب نادي الزمالك المصري الأسبق

ماجد محمد(صدى):

توفي مدرب نادي الزمالك الأسبق أحمد رفعت، ظهر يوم الأربعاء ، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض .

ولد رفعت بحي بولاق في القاهرة ، وساهم في خلق شعبية كبيرة لنادي الزمالك ، وكان يشغل مركز الظهير الأيمن قبل أن يشغل مركز الظهير الثالث وأشتهر بتسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء.

وقام بتدريب نادي الزمالك أكثر من مرة ، وتولى قيادة الفريق داخل المستطيل الأخضر وحقق العديد من البطولات.

أعتزل رفعت عام 1973 ، ليبدأ في تدريب ناشئ نادي الزمالك لكنه عمل مساعد بالجهاز الفني للفريق محمود أبو رجيلة ، وقاد نادي الزمالك فترة لم تكن طويلة كما قاد المصري ومنتخب السويس والمقاولون العرب.