بالفيديو.. معجزة إنقاذ رضيعة ولدت بقلب خارجي

لندن(صدى):

تمكن فريق طبي بمدينة ليستر البريطانية، من إنقاذ حياة رضيعة، ولدت بقلب خارج جسدها قبل 3 أسابيع، حيث قاموا بإعادته إلى مكانه.

و خضعت الطفلة إلى ثلاث جراحات لإعادة القلب إلى مكانه، وشارك في الجراحة الأخيرة طاقم من نحو 50 طبيباً، بين أخصائيي ولادة، وجراحي قلب، وأطباء تخدير، وأطباء رضع، ومساعدات.

وتسمي حالة الطفلة بـ ” انتباذ القلب ” ، وهي حالة نادرة جدًا، حيث تنشأ حالة واحدة، بهذا المرض بين كل مليون مولود.

ووصف والدا الطفلة ” فنيلوب ” ، ابنتهما بأنها مقاتلة حقيقية، مؤكدين رفضهم لفكرة الإجهاض بعد معرفة حالتها.

وتشير مستشفى ” غينفيلد ” ، أن الطريق لا يزال طويلًا أمام الطفلة، مؤكدة مرورها بمراحل أصعب.