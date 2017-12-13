” أوبك ” تؤكد ارتفاع الطلب العالمي على النفط العام المقبل

فيينا(صدى):

أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك ” ، هبوط مخزونات الدول المتقدمة بنحو 37 مليون برميل في أكتوبر إلى 2.948 مليار برميل أي ما يزيد 137 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات.

وأشارت ” أوبك ” إلى انخفاض نفط المنظمة في نوفمبر نحو 133 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 32.45 مليون برميل يوميًا.

وتوقعت ” أوبك ” نمو إمدادات النفط من خارج المنظمة في 2018 إلى 990 ألف برميل يوميا، وذلك نظرا لزيادة توقعات إنتاج الولايات المتحدة.

وأوضحت ” أوبك ” ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.51 مليون برميل يوميا العام المقبل، متوقعة توازن السوق بحلول أواخر العام المقبل، مع تقليص قيود المعروض.