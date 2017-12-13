حفل تخرج الدفعة 127 لمعهد القوات الجوية بالظهران.. الأربعاء

خالد الضبيبي(صدى):

يقدم معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران الأربعاء القادم، احتفالًا بتخريج الدفعة 127 من طلبة المعهد، برعاية قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي، وذلك في مدينة الأمير سلطان الرياضية بالظهران.

وأكد قائد المعهد اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي أن رعاية قائد القوات الجوية هو دليل واضح على تجسيد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين الذين يكرسون جهدهم ووقتهم لخدمة هذا الوطن الغالي.

وتأتي معطيات ومخرجات هذا المعهد بالتوافق مع رؤية الوطن 2030 للتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلبة هذا المعهد عامة والخريجين .