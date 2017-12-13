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نائب أمير مكة يسحب مشروع الإسكان بـ” تربة ” من المقاول الحالي

نائب أمير مكة يسحب مشروع الإسكان بـ” تربة ” من المقاول الحالي
نايف السالم(صدى):

أصدر الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير مكة، اليوم الأربعاء، أمر بسحب مشروع الإسكان في محافظة ” تربة ” من المقاول الحالي.

وطالب نائب أمير مكة بسرعة طرح المشروع على مقاول أخر يمتلك الخبرة، والسجل الجيد في إنجاز مثل تلك المشاريع.

وأجرى الأمير ” بن بندر ” ، اليوم، زيارة تفقدية لمحافظة رنيه، حيث كان من المقرر إجراء جولة تفقديه بثلاث محافظات بينهم تربة وميسان.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 576 ] نشر منذ 21 دقيقة

ليتك تجي املج التابعة منطقة تبوك لنا سبع سنوات ماخلص نصف

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