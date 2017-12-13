نائب أمير مكة يسحب مشروع الإسكان بـ” تربة ” من المقاول الحالي
أصدر الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير مكة، اليوم الأربعاء، أمر بسحب مشروع الإسكان في محافظة ” تربة ” من المقاول الحالي.
وطالب نائب أمير مكة بسرعة طرح المشروع على مقاول أخر يمتلك الخبرة، والسجل الجيد في إنجاز مثل تلك المشاريع.
وأجرى الأمير ” بن بندر ” ، اليوم، زيارة تفقدية لمحافظة رنيه، حيث كان من المقرر إجراء جولة تفقديه بثلاث محافظات بينهم تربة وميسان.
الجنيي[ عدد التعليقات: 576 ] نشر منذ 21 دقيقة
ليتك تجي املج التابعة منطقة تبوك لنا سبع سنوات ماخلص نصف