نائب أمير مكة يسحب مشروع الإسكان بـ” تربة ” من المقاول الحالي

نايف السالم(صدى):

أصدر الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير مكة، اليوم الأربعاء، أمر بسحب مشروع الإسكان في محافظة ” تربة ” من المقاول الحالي.

وطالب نائب أمير مكة بسرعة طرح المشروع على مقاول أخر يمتلك الخبرة، والسجل الجيد في إنجاز مثل تلك المشاريع.

وأجرى الأمير ” بن بندر ” ، اليوم، زيارة تفقدية لمحافظة رنيه، حيث كان من المقرر إجراء جولة تفقديه بثلاث محافظات بينهم تربة وميسان.