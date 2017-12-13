بوفون : سأستمر باللعب للمنتخب الإيطالي طالما أنني قادر على العطاء

نواف السالم(صدى):

قال جيانلويجي بوفون، حارس المرمى الإيطالي، أنه مستعد للتراجع عن قرار الاعتزال الدولي، والاستمرار في اللعب بالمنتخب الإيطالي في بطولة أمم أوروبا 2020، إذا شعر بقدرته على العطاء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” غازيتا ” أمس، أوضح بوفون ” سأستمر طالما شعرت أنني مفيد، وأنني قادر على العطاء ” ، وأضاف، ” بعد الإقصاء أمام السويد، تلقيت الكثير من الود، الناس أدركت أنني كنت مخلصاً طوال مشواري “.

يذكر أن، بوفون صاحب الـ 40 عام، قرر الاعتزال الدولي عقب خروج إيطاليا من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.