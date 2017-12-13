الراجحي عن كلمة خادم الحرمين: المملكة بقيادتها الحكيمة تتطلع إلى مستقبل زاهر

سعيد العجل(صدى):

نوه رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية الأستاذ بدر الراجحي بالكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله بمجلس الشورى التي رسمت مستقبل السياسة الداخلية والخارجية للمملكة .

وقال الراجحي أن الكلمة أكدت على نهج المملكة من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية والسير على هذا النهج القويم وتناول اهمية مكافحة الفساد وأن الدولة ماضية في تطبيق العدالة وبحزم حتى تسير عجلة التنمية بشكل متسارع في شتى المجالات التنموية والتطويرية وبخاصة في المجالات التي تهم المواطن وتحقيق رغباتهم وبخاصة دعم البرامج التي تعنى المواطن بما يكفل الحياة الكريمة خاصة اصحاب الدخل المحدود واطلاق حساب المواطن الداعم لهم .

وزاد الراجحي الملك سلمان أكد أن المملكة تقف مع القضية الفلسطينية وتدعمها سياسيا وشعبيا وهي تقف بكل عزم ضد الظلم والعدوان على الحرم الابراهيمي والشعب الفلسطيني وهذه من المسلمات التي لا نحتاج لذكرها فهي شان واقعي تعيشه المملكة وقيادتها وشعبها لدعم القضية الفلسطينية.

وبين الراجحي ان كلمة خادم الحرمين تناولت ملف الارهاب وان المملكة تقف بحزم ضد الفكر المتطرف وتكافح الارهاب في المملكة وفي العالم كافة وهذا من منطلق ديننا الحنيف الذي يحرم الظلم والاعتداء .

وزاد الراجحي المملكة بقيادتها الحكيمة تتطلع الى مستقبل زاهر يعتمد على تنمية المواطن ونهضة الوطن والعمل على الاستثمار الواسع والشامل الذي يسير بالوطن الى مصاف الدول العالمية في الشأن الصناعي والاستثماري والتنموي دون الاعتماد على النفط في التنمية بالمملكة وفق الرؤيا الطموحة 2030