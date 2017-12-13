موعد تطبيق الدوام الشتوي بمدارس محافظة الأفلاج

حمود العنزي(صدى):

أعلن محمد الزايد، مدير التعليم في محافظة الأفلاج بالرياض، عن بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، بداية من يوم الأحد الموافق 6/4/1439 هـ .

وأوضح الزايد، أن بداية الاصطفاف الصباحي ، سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا، بداية من تطبيق الدوام الشتوي.

وأشار أن الدوام يطبق على جميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات، مؤكدًا على مدراء المدارس بإبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بالدوام الجديد.

وذكر الزايد، أن العودة للدوام الصيفي ستوافق يوم الأحد الموافق 2/ 6/ 1439هـ.