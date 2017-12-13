رجل أعمال يودع حياته بطريقته الخاصة عقب فشله في الشفاء

طوكيو(صدى):

أقدم رجل أعمالي ياباني يٌدعى ” ساتورو أنزاكي ، 80 عاماً ” ، على إنهاء حياته بطريقة غريبة أثارت ذهول من يحيطون به ، عقب فشله في العلاج من السرطان .

حيث أقام رجل الأعمال ” حفلة وداع ” في فندق في طوكيو، بحضور أصدقاؤه وزملاء دراسته السابقون وشركاءه التجاريون وموظفوه.

وعلم ساتورو أنزاكي باستحالة شفائه من سرطان المثانة، في شهر تشرين الأول الماضي، لكنه رفض العلاج بسبب أعراضه الجانبية.

ونشر أنزاكي (80 عامًا) الرئيس السابق لعملاق التكنولوجيا ” كوماتسو ” ، إعلانًا عن الحفلة في صحيفة محلية ، قائلًا إنه يريد أن يستمتع بما تبقى من حياته.

وقال للصحفيين بعد الحفلة: ” سعيد بأنني تمكنت من تقديم الشكر لمن قابلتهم في حياتي “.