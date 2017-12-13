غلق محرك السيارة عند التوقف لفترة طويلة يساعد على توفير الوقود

أماني الغامدي(صدى):

نصح متخصصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعرف اختصاراً باسم كفاءة، بضرورة أن يقوم كل سائق سيارة باغلاق المحرك الخاص بسيارته في حال تعرض سيارته للتوقف لفترة طويلة من الوقت في أي مكان سواء في اشارة مرور أو مركز تجاري أو أمام المنزل.

وأكدوا أن هذا الأمر يقود لتحقيق وفر في استهلاك الوقود كما طالبوا السائقين بمحاولة التوقف في أماكن مظللة والابتعاد عن الشمس حتى لا يتم تشغيل التكييف.

وأكدوا علي ضرورة أن يقوم كل سائق يبحث عن شراء سيارة جديدة بالاهتمام بتواجد بطاقة اقتصاد الوقود حيث أنها وسيلة معرفة كفاءة السيارة في استهلاك الوقود حيث يمكن استخدامها لعقد المقارنات بين السيارات المختلفة في استهلاك الوقود.

وذكر مختصو المركز أن السيارات بجانب اعتمادها على استهلاك الوقود في اجراء المقارنات يمكن الاعتماد في المقارنات على التكنولوجيا في السيارات ونظم الشحن التوربينية وناقل الحركة والمحرك والجوانب الديناميكية في السيارات وكل ما يتعلق بزيادة وتطوير أداء السيارة.