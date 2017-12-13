نائب لبناني: سعد الحريري يقع تحت قبضة حزب الله

بيروت(صدى):

أكد النائب اللبناني خالد الضاهر، اليوم الأربعاء، أنه يعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مختطف من قبل مليشيا حزب الله.

وأوضح ” الضاهر ” أن حزب الله يُهيمن على قرارات سعد الحريري السياسية ويرفض التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول المجاورة وعلى رأسها المملكة.

يُذكر أن سعد الحريري كان قد تراجع عن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، وأعلن في أول جلسة له قرار الحكومة بكل مكوناتها السياسية الالتزام بالنأي بنفسها عن أي صراعات أو حروب.