مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم بجازان

تركي السالم(صدى):

وقع اليوم الأربعاء حادث تصادم على طريق صبيا – قوز أسفر عن وفاة أربعة أشخاص.

وقال المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان، بيشي عيسى الصرخي ” إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يتضمن وقوع حادثة، وأسفر عنها إصابات ” ، مضيفا أن ” ثلاثة فرق إسعافية توجهت على وجه السرعة إلى موقع الحادث ، واكتشفت القوات وفاة أربع أشخاص والخامس لديه كسور وكدمات ” .

وأكد الصرخي، على تقديم الخدمات اللازمة للمصاب ونقله المستشفي للحصول على العلاج حتى يتعافى .