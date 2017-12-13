مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم بجازان
وقع اليوم الأربعاء حادث تصادم على طريق صبيا – قوز أسفر عن وفاة أربعة أشخاص.
وقال المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان، بيشي عيسى الصرخي ” إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يتضمن وقوع حادثة، وأسفر عنها إصابات ” ، مضيفا أن ” ثلاثة فرق إسعافية توجهت على وجه السرعة إلى موقع الحادث ، واكتشفت القوات وفاة أربع أشخاص والخامس لديه كسور وكدمات ” .
وأكد الصرخي، على تقديم الخدمات اللازمة للمصاب ونقله المستشفي للحصول على العلاج حتى يتعافى .
رعد ***[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليت الخدمات يقدمها المرور لاهل الجنوب عامة من كثر ما نسمع ونشاهد من حوادث مستمرة عن هذه المنطقة من قلة دوريات المرور وساهر وتحسين الطرق ولوحات إرشادية ومتابعة المتهورين من قادة المركبات .
ياريت الاستاذ بيشى يراجع المرور عن تكرار الحوادث المرورية