ظهور كورد 812 المكشوفة موديل 1936 في دبي

دبي(صدى):

تقدم دبي الكثير من الأمور التي تجذب الزوار من كل مكان ومن بين ما تقدمه السيارات الكلاسيكية بجانب السيارات الفائقة والخارقة المميزة الباهظة الثمن، وقد خصصت معرض جلف كونكورس لتقديم الكثير من السيارات الكلاسيكية ويقام المعرض حالياً في نسخته الثانية في فندق برج العرب في دبي حيث قدمت سيارات مميزة عديدة.

ومن أهم السيارات التي ظهرت سيارة كورد 812 مكشوفة تعود لعام 1936 ورغم قدم عمر السيارة ولكنها لم تقطع سوى ميل واحد فقط رغم مرور 81 عام على تصنيع السيارة لكي تصبح في حالة جديدة تماماً.

والسبب في عدم سير السيارة سوى لميل واحد أن من قامت بشرائها في الثلاثينيات وجدت بها عطل يمنعها من السير ولكنها لم تعدها للشركة لاصلاحها وتركتها في مرآبها لفترة طويلة.

ووصلت السيارة لمشتريها في دبي حيث قام بتجديد السيارة بالكامل وقدم لها خدمة الصيانة وتحمل السيارة سقف قابل للطي وتم بيع 1174 نسخة من هذه السيارة حول العالم.

وهي من أوائل السيارات التي توفر لها جهاز راديو وناقل حركة من 4 سرعات وبلغ سعر السيارة وقت بيعها في الثلاثينيات 3000 دولار.