بالصور.. مجمع الأمل ينفذ جولة لقياداته على الأقسام الحيوية في خدمة المراجعين والمرضى

سعيد العجل(صدى):

نظم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض برنامج تفعيل لمبادرة (كلنا مسئول) التي أطلقتها وزارة الصحة هذا الأسبوع, وشمل البرنامج جولة مباشرة على المرضى والمراجعين ومرافقيهم داخل الأقسام الحيوية بالمجمع والتي تشهد كثافة للمراجعين بقيادة المدير التنفيذي بالنيابة الدكتور عبشان بن محمد العبشان ومشاركة قيادات المجمع الطبية والفنية والإدارية، وأكد الدكتور عبشان أهمية مثل هذه الجولات في معرفة مواطن القصور والعمل على تلافيها مستقبلا، وكذلك التعرف على احتياجات المستفيدين من الخدمات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، والعمل على تحقيقها، موجها إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمجمع بتنظيم جولات مماثلة وأن تكون بشكل دوري لتحقيق أكبر فائدة للمرضى والمراجعين، إضافة للجولات اليومية التي تقوم بها.

وشملت الجولة العيادات الخارجية والصيدلية والإسعاف والطوارئ والتقارير الطبية وخدمات المرضى والاتصالات الإدارية، والاتقاء بالمراجعين في ممرات المجمع وأماكن انتظار المراجعين.

وقد تم خلال الجولة الالتقاء بعدد من المرضى والمراجعين وأسرهم والاستماع لهم والتعرف على مقترحاتهم ورؤاهم بشأن الخدمات المقدمة وقياس مدى رضاهم عنها وقد كشفت الجولة عن ارتفاع مستوى الرضا لدى المراجعين ومساهمة المجمع في الفترة الأخيرة في حل كثير من الإشكاليات التي كانت تواجههم سابقاً وشكرهم وثناءهم على مستوى الخدمات, فيما تركزت أغلب ملاحظات المرضى والمراجعين على تغيير أنواع بعض الأدوية ببدائل لها وتأخر التقارير الطبية التي تطلبها الجهات الاجتماعية والقضائية عن الحالات النفسية والانتظار لبضعة أيام لتنويم بعض الحالات غير الطارئة.

وقد رحب مسئولي المجمع بهذه الملاحظات مؤكدين أن المجمع حريص على تسهيل إجراءاته وخدماته رغم الضغط الذي يواجهه وحاجة بعض الحالات لمزيد من الدراسة والتحقق في موضوع التقارير الطبية وإعطاء الأولوية للحالات الطارئة في التنويم مع وجود برامج علاجية متقدمة في العيادات الخارجية والطب المنزلي والرعاية النهارية والتأهيل ووجود مواعيد للتنويم مؤكدة ومناسبة ومتابعة للحالات في العيادات حتى موعد تنويمها بالإضافة إلى أن نوع العلاج والدواء يحدده الفريق الطبي ويقوم بتغييره عند الحاجة أو عند عدم توفره ببدائل مناسبة.

وفي نهاية الجولة أكد المدير التنفيذي لمجمع الأمل بالنيابة على استمرار تنفيذ الجولات بشكل يومي من إدارة علاقات وحقوق المرضى ووجه بدراسة كافة الأفكار المقدمة من المراجعين والملاحظات والعمل على جدولتها وتشكيل فريق عمل لمتابعتها وإنهائها.