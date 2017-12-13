بلدية العويقيلة تعلن عن مشاريع تنموية

سعيد العجل(صدى):

تعلن بلدية محافظة العويقيلة عن طرح المشاريع التالية :

الجهة المعلنة بلدية محافظة العويقيلة قيمة الكراسة مكان شراء الكراسات وتقديم العروض قسم المشتريات بالبلدية 1500أسم المشروع

1- مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بالعويقيلة وقراها(مشروع مسحوب ) 4/00/05/5003/001/13/19

2- مشروع حدائق وممرات مشاه وساحات إنشاء منتزه عام بالعويقيلة(مشروع مسحوب)ورقمة القديم 4/00/00/0040/701/13/19

ورقمة الجديد 311131/406019901/701/13/19 500

3-مشروع سفلتة وأرصفة وانارة تعديل مناسيب الشوارع بالعويقيلة وقراها ( وفر) مشروع مسحوب ورقمة القديم 4/00/00/0046/701/13/19 ورقمة الجديد 311131/406019901/701/13/19 500

4-مشروع تطوير المنطقة القديمة بالعويقيلة ( وفر ) ( مشروع مسحوب ) ورقمة القديم 4/00/00/0049/701/13/19 ورقمة الجديد 3111319/400490000/701/13/19 500

شروط دخول المنافسة

ترفق مع العطاء ضمان بنكي بنسبة 1% من قيمة العطاء ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعون يوما من تاريخ فتح المظاريف وصورة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول وصورة من شهادة الغرفة التجارية سارية المفعول وصورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول وصورة من شهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارية المفعول وإرفاق أصل الإيصال المالي لشراء الكراسة وشهادة تصنيف المقاولين سارية المفعول في المشاريع التي تزيد قيمتها عن (4.200.000) ريال أما المشاريع التي تقل قيمتها عن (4.200.000) ريال فإضافة للشروط المذكورة في البنود (من 1-6) أعلاه يلزم إرفاق ما يلي :-

سابقة خبرة من جهات حكومية وشهادة من البنك للمؤسسة أو صاحبها توضح المقدرة المالية وتقديم بيان بالجهاز الفني والمعدات للمؤسسة وقيمة الكراسات غير قابلة للاسترجاعموعد قفل العطاءات نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 19/05/1439هـ موعد فتح المظاريف الساعة العاشرة صباحامن يوم الثلاثاء الموافق 20/05/1439هـ.