مشروع سعودي إماراتي لإصدار عملة متداولة بين البلدين

نايف السالم(صدى):

قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، خلال اجتماعه بصندوق النقد العربي، اليوم الأربعاء، أن الإمارات تدرس إصدار عملة رقمية خاصة بالتعاملات والمدفوعات بهدف تداولها بين الإمارات والسعودية.

وأوضح المنصوري، ” أن العملة الرقمية المقرر إصدارها ضمن العملات الإلكترونية الموازية للعملات المحلية والوطنية ” .

وأشار إلى وجود مشروعاً مشتركاً مع مؤسسة النقد السعودي، لاستخدام ” البلوك تشين ” في معاملات الدفع عبر الحدود بين البلدين.

وأكد محافظ المصرف، أنه من الصعب تحديد مدة انتهاء المشروع ، ومتى يتم إصدار العملة.