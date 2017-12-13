لأول مرة.. توتير يطلق مدونة باللغة العربية

أماني الغامدي(صدى):

يطلق اليوم موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” توتير ” أول مدونة باللغة العربية، بالإضافة إلى الانجليزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمتابعة ونشر أهم الأخبار عن توتير.

وصرح ” توتير ” في بيان أنه يهدف إلى مساعدة الناس لمتابعة الأخبار العاجلة والأحداث التي تقع في العالم ، وأيضا مد الناس بالمجالات اليومية الترفيهية والرياضة والسياسية والثقافية والمنوعات والتسويق والمبادرات السياسية العامة والإعلانات الحكومية الرسمية .

ومن المقرر أن تكون المدونة بها أربع تبويبات أساسية في الطرف العلوي الأيمن من الشاشة وتضم هذه الأبواب: أحداث، المنتج، رؤى، الشركة والتي تساعد على فرز المنشورات التي يرغب المتصفح في قراءتها، وكذلك توجد أداة بحث في أعلى يسار الشاشة تمكن المتصفح من البحث عن الموضوع التي يريد قراءته.