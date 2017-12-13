بالصور.. حل هندي سريع للتغلب على أزمة الإسكان

نيودلهي(صدى):

واجه كل من ” هيمانت أتراي ” و ” راجيش كوتا ” ، أزمة السكان التي تعاني منها مدينة بنغالور الهندية، بتوصلهم لحل يمكنه توفير السكن بأسعار معقولة، وذلك من خلال شركتهما “سكوير بلامز” التي أسساها عام 2016.

وتقوم الشركة بتوفير مبنى جديد متكامل في مدة لا تتجاوز الأسبوعين، اعتمادًا على حاويات الشحن، على عكس المباني التقليدية التي قد تستغرق 3 سنوات.

ويتركز دور ” سكوير بلامز ” على تصميم شقق الاستوديو هذه والمجهزة بشكل كامل وتبلغ مساحتها 200 قدم مربعة، ومن ثم تسند التنفيذ إلى مقاولين آخرين، علمًا بأن الوحدات صممت للتكيف مع درجات حرارة الصيف المرتفعة عبر طبقات من العزل.

ويساعد هذا الحل في تسريع وتيرة البناء والتغلب على مشكلة الوقت والتكلفة والندرة، إذ يمكن تشييد مجمع من خمسين وحدة جاهزة للسكن في غضون شهرين فقط.

وتستعد الشركة للكشف عن الأبنية المنتهية خلال الشهر المقبل، ومن المقرر بلوغ تكلفة إيجار الوحدة 18 ألف روبية (280 دولارًا) شهريًا.