” رونالدو ” يسعى للتتويج بلقب مونديال الأندية للمرة الرابعة

نواف السالم(صدى):

يوجه نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنظاره خلال الفترة المقبلة للفوز ببطولة كأس العالم للأندية، ليحصد اللقب للمرة الرابعة على مع النادي الملكي.

ويسعى رونالدو في قيادة فريقه الريال للفوز على الجزيرة الإماراتي، أملًا في الوصول إلى المباراة النهائية والاقتراب من حصد مونديال الأندية الرابع.

وكان رونالدو فاز ببطولة كأس العالم للأندية مرة واحدة مع نادي مانشيتسر يونايتد في عام 2008، وفي عام 2014 حصل على اللقب للمرة الثانية، بالرغم من أنه لم يسجل أي هدف بالبطولة.

ونجح في بطولة 2016 في إضافة هدفه الثاني في تاريخه بالبطولة ليتأهل إلى المباراة النهائية، التي سجل خلالها ثلاثة أهداف ” هاتريك ” ، ليصبح هدّاف البطولة برصيد 4 أهداف بجانب قيادته للنادي الملكي لحصد البطولة الثالثة في تاريخه.

يُذكر أن ريال مديريد يواجه نادي الجزيرة اليوم الأربعاء في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.