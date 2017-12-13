دراسة كندية: السيدات أفضل من الرجال باللياقة البدنية

أوتاوا(صدى):

أكدت دراسة كندية أن السيدات أفضل من الرجال على صعيد اللياقة البدنية، وقال الباحثون إن دراستهم أظهرت أن السيدات يعالجن الأكسجين بفعالية تزيد بنسبة 30 % عن الرجال.

وأوضح الباحثون أن امتصاص الأكسجين بشكل سريع يعدّ مقياسا جيدا بالنسبة للياقة البدنية ويرتبط بخفض خطر الإصابة بالتعب العضلي. وعلَّق على تلك النتائج البروفيسور ريتشارد هاغسن، الباحث المشارك بالدراسة من جامعة ووترلو في مدينة أونتاريو، بقوله ” وجدنا أن عضلات السيدات تمتص الأكسجين من الدم بشكل أسرع، وهو ما يشير من الناحية العلمية إلى تفوق النظام التنفسي لديهن مقارنة بالرجال “.

وأضاف البروفيسور توماس بيلترام وهو الباحث الرئيسي بالدراسة ” بينما لم نتمكن من معرفة السرّ وراء سرعة امتصاص السيدات للأكسجين، فقد جاءت تلك الدراسة لتكشف عن تفاصيل جديدة وقد تغير الطريقة التي نتعامل بها مع التقييمات والتدريبات الرياضية ” .