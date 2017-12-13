مسؤولو مكتب التحقيق الاتحادي: هيلاري كلينتون يجب أن تفوز بالرئاسة

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر أن مسؤولين كبار في مكتب التحقيقات الاتحادية، ممن شاركوفي التحقيق في حملة دونالد ترامب الانتخابية في 2016، اعترفوا أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون يجب أن تفوز بالرئاسة.

وشكرت صحيفة ” نيويورك تايمز ” أمس الثلاثاء، في تقرير لها أن بيتر سترزوك المسؤول الكبير في مكتب التحقيقات الإتحادي، أقر في رسالة نصية أرسلها إلى ليزا بيدج المحامية، أن كلينتون يجب أن تفوز.

وأشار التقرير إلى أن مايكل هورويتز المفتش العام بوزارة العدل يتحرى أمر هذه النصوص، فى إطار تحقيق فى كيفية تعامل مكتب التحقيقات مع مسألة استخدام كلينتون لبريدها الإلكترونى الخاص فى مراسلات رسمية عندما كانت وزيرة للخارجية فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما.