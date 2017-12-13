بالصور.. اللواء اليحي يدشن تطبيق المديرية العامة للجوزات بعد تطويره

تغطية سعيد العجل(صدى):

دشن صباح اليوم مدير عام الجوزات اللواء سليمان اليحي تطبيق المديرية العامة للجوزات بحضور عدد من منسوبي الجوازات و مندوبين من شركة علم الجهة المشرفة على التطبيق والعميد خالد الصيخان والقائمين على البرنامج ونخبة من الاعلاميين .

وفِي بداية اللقاء شرح اللواء اليحي أهمية هذا التطبيق واهم مزاياه وخصائصه التى تنوعت بين يصاب المعلومة والأخبار الصحيحة للمشارك وتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وبث رسائل عن الرسوم والحملات والعديد من المرايا التى سيستفيد منها المشارك بهذا التطبيق .

ثم قام العميد خالد الصيخان مساعد مدير عام الجوزات لشئون التقنية بإعطاء شرح مفصل عن التطبيق ومزاياه موضحا انهم بالمديرية العامة للجوزات ياملون ان يحققوا من خلاله كل ما يسعون اليه من خلال تقديم المعلومة الصحيحة والشاملة لمستخدمي التطبيق من مواطنين ومقيمين .

بعد ذلك اجاب اللواء اليحي على اسئله الصحفيين والتى كان من ابرزها إيضاح العقوبة على المخالفين لنظام العمل والإقامة والتى تتراوح بين الغرامة لمبلغ يبدأ من 10 آلاف ويصل الى 50 الف ريال ناهيك عن السجن لمده قد تصل لعشر سنوات بالاضافة الى الأبعاد او الترحيل وعدم السماح للمخالف بالدخول للمملكة .

وعن وجود عمالة سائبة بالمملكة قال اليحي بان العمالة السائبة موجودة وان الأساس حضور العمالة الوافدة تأتي للعمل بموجب عقود عمل ولها حقوق وعليها التزامات وان هناك من يعمل لحسابه الخاص فيتم تطبيق النظام بحقه وهذا يعرضهم للمساءلة . وردا على سؤال لصحيفة صدى عن أسباب قيامهم بتطوير التطبيق. قال اللواء اليحي ان السبب الرئيس يعود لنقص خدمات معينه تهم المواطن والمقيم وكذلك سعينا للتطوير بشكل مستمر .

اللواء اليحي أوضح بان إعداد المشتركين بالتطبيق قبل التطوير بلغ مليون ونصف المليون مشارك وأنهم يرغبون بإعداد اكثر بكثر من ذلك .

واختتم اللواء سليمان اليحي حديثه للإعلاميين من تتبع الشائعات والتى قد تتسبب بتعرض الشخص لنظام الجرائم المعلوماتية والنشر الالكتروني مطالبا بتحرّي المصداقية وأخذ المعلومة من مصدرها .