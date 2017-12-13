” العجمة ” يُراهن على الـ 6 لاعبين الموهوبين في الأخضر

ماجد محمد(صدى):

قال الإعلامي تركي العجمة، إنه يُراهن على نجاح اللاعبين الموهوبين وتألقهم مع المنتخب الوطني في بطولة ” خليجي 23 “.

وأكد ” العجمة ” في برنامج كورة، أنه يكفي ظهور لاعب واحد فقط من الـ6 الموهوبين بأداء جيد، قائلًا ” لو ظهر من اللاعبين الستة، واحدٌ بشكل جيد فهذا يكفينا “.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس عن قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس الخليج بالكويت، والتي ضمت 24 لاعبًا من ضمنهم 6 لاعبين غير سعوديين من مواليد المملكة وهما ” سالم علي يحيى، همام سالم، جابر عيسى، أحمد أشرف، علي النمر، وعبدالقدوس عطية “.