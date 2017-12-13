أهم قرارات مجلس اتحاد كرة القدم اليوم

طلال الغامدي(صدى):

اختتم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعه اليوم الأربعاء، المنعقد بفندق هوليدي إن الازدهار في الرياض.

وانتهى الاجتماع بعدة نتائج وهي:

1.تعيين عبدالإله مؤمنة أمينًا عامًا للاتحاد السعودي لكرة القدم.

2.اعتماد تشكيل رؤساء اللجان الدائمة للاتحاد على النحو التالي:

( لجنة الاحتراف د. خالد بانصر/ لجنة المسابقات لؤي السبيعي/ اللجنة التجارية د. عادل عزت/ لجنة الحكام مارك كلاتنبيرغ/ لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر ).

3.اعتماد تشكيل رؤساء اللجان القضائية على النحو التالي:

( لجنة الانضباط والأخلاق جيمس كيتشينغ / لجنة الاستئناف المستشار القانوني صالح الشويرخ ).

4.اعتماد رؤساء اللجان الإستراتيجية، على النحو التالي :

( لجنة الاستراتيجيات: م. صالح الجاسر / اللجنة الفنية: نواف التمياط/ اللجنة الإعلامية: تركي العجمة ).

5.اعتماد حقائب المشاريع والمهمات: على النحو التالي:

( د. عادل عزت، مشرفًا عامًا على المنتخب الأول/ حمزة إدريس، مسئولا عن الفئات السنية ومشروع المواليد والحراس / نواف التمياط، مسئولا عن تفعيل اتفاقية الاتحاد السعودي مع جامعة البرتغال لكرة القدم / ياسر المسحل، مسئولا عن غرفة عمليات قضايا الأندية، و تطوير لوائح الاتحاد / سامي الجابر، مسئولا عن تطوير العلاقات الدولية / لؤي السبيعي، مسئولا عن مراقبة الجودة والأداء “.

6.اعتماد لائحة غرفة فض المنازعات.

7.اعتماد نظام الضبط الإعلامي لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

8.اعتماد البدء في تطبيق رسوم تسجيل عقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين لدى الاتحاد بنسبة وقدرها 5% من إجمالي العقد ورسوم رخص المدربين 10% على أن يبدأ العمل بها في الأول من يناير المقبل.

9.اعتماد نظام الضبط الإعلامي لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

10.الموافقة على قبول استقالة المستشار القانوني بندر الحميداني من رئاسة لجنة الانضباط والأخلاق اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، واستقالة د. يوسف الجبر من رئاسة لجنة الاستئناف اعتبارًا من تاريخ اليوم.

11.تكليف عضو مجلس الإدارة ياسر المسحل بالتعاقد مع مكتب قانوني رياضي دولي لتقديم استشارات قانونية مجانية دعمًا للأندية السعودية المحترفة فيما يخص قضاياها الخارجية.