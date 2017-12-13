نجاة حياة مواطنة من فيروس H1N1 بمستشفى الملك سلمان

عادل الحربي(صدى):

تدهورت حالة مريضة مصابة بفيروس h1n1 المعروف بأنفلونزا الخنازير، وتم شفائها مؤخرًا بمستشفي الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية .

وأشار عطية بن محمد الزهران الطبيب المعالج، أن المريضة تدهورت حالتها وامتلأت الرئة بالسوائل، ووصل معدل الأكسيجين في الدم بنسبة 83% ، مما جعل الأطباء يستخدمون جهاز القلب والرئة الصناعية الخارجية المتقدمة .

وعقب دخول المريضة مستشفي الملك سلمان للقوات المسلحة وقامت الإدارة بالتنسيق مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض لإرسال جهاز القلب والرئة الصناعية المعرفة ب ECMO ، مؤكدًا اهتمام الفريق الطبي أكمل بالمريضة منذ دخولها المستشفى.

وأكد اللواء الطبيب عطية الزهراني على استكمال المريضة علاجها حتى أن تعافت بالكامل وتم شفائها بعد أسبوعين وأصبحت قادرة على التنفس الآن .