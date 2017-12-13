برشلونة يُعرقل رغبة ” خافيير ” طمعًا في عروض أقوى

ماجد محمد(صدى):

يتجه نادي برشلونة الإسباني إلى رفض العرض المقدم من نادي هيبي فورتشن الصيني؛ لضم الارجنتيني خافيير ماسكيرانو إلى صفوفه.

وعرض نادي هيبي فورتشن الصيني، على برشلونة مبلغ 6 ملايين يورو، إلا أن برشلونة يطمح في رفع سعر “خافيير” إلى 10 ملايين يورو؛ حتى يسمح له بالرحيل في انتقالات الشتاء.

ويتمسك اللاعب الأرجنتيني بالرحيل عن برشلونة؛ ليجد فرصته في المشاركة مع فريق أخر بشكل أساسي بعد أن فقد مركزه الأساسي في برشلونة منذ قدوم المدرب إرنيستو فالفيردي الصيف الماضي، لصالح النجم الفرنسي صامويل أومتيتي، حيث يسعى ” خافيير ” إلى الاستعداد لكأس العالم 2018 بعيدًا عن الضغوط.