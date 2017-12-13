الفلكية: لا صحة لشائعة انتهاء الحضارة نهاية العام الحالي

نورة الشهري (صدى):

تنبأ علماء هنديون بنهاية الحضارة في ديسمبر 2017 ، نتيجة وجود فيروس ينتشر من خلال جسم فضائي على الأرض .

وقال الحساب الرسمي للجمعية الفلكية بجدة على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ” توضيح : انتشرت معلومات منسوبة لعلماء هنود حول وجود نبؤه بنهاية الحضارة في 23 ديسمبر 2017 الجاري نتيجة فيروس غامض ينتشر من خلال جسم فضائي سيقع على الأرض ، ويجب التأكيد بأن هذه المعلومات غير صحيحة فلا يوجد جسم فضائي سيصطدم في التاريخ المذكور ولم تكتشف أصلا كائنات مجرية خارج الأرض ” .