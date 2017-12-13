الفلكية: لا صحة لشائعة انتهاء الحضارة نهاية العام الحالي
تنبأ علماء هنديون بنهاية الحضارة في ديسمبر 2017 ، نتيجة وجود فيروس ينتشر من خلال جسم فضائي على الأرض .
وقال الحساب الرسمي للجمعية الفلكية بجدة على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ” توضيح : انتشرت معلومات منسوبة لعلماء هنود حول وجود نبؤه بنهاية الحضارة في 23 ديسمبر 2017 الجاري نتيجة فيروس غامض ينتشر من خلال جسم فضائي سيقع على الأرض ، ويجب التأكيد بأن هذه المعلومات غير صحيحة فلا يوجد جسم فضائي سيصطدم في التاريخ المذكور ولم تكتشف أصلا كائنات مجرية خارج الأرض ” .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1323 ] نشر منذ 2 دقيقتين
قال الله تعالى حتى اذا أخذت الا رض زخرفها وزينت وظن اهلها أنهم قادرون عليهاا أتاها أمرنا إلى ان قال كان لم تغنى بالأمس في هذه الآية الكريمه يخبرنا المولى عز وجل ان الدنيا اذا بلغت منتهى التقدم والتطور واعتقد الناس ان ما هم فيه لايمكن ان ان ينتهي او يزول وهم بهذا الاعتقاد فجاه يأتي على هذه الحضاره ما يسحقها ويبيدها وهذه الايه تتوافق عل عصرنا حيث أننا نعيش تطور وتقدم في جميع المجالات ومع هذا التقدم والتطور لا يمكن أن نتصور بحال من الاحوال ان يأتي ما يدمر هذا الكوكب وينهي الرفاهيع التي نعيشها الآن فإذا نحن غافلون فجاه يحل أمر ربي ويسلط على هذه الحضاره ما يريدها وبنائها ونرجع إلى العصر الحجري حيث لا نهضه ولا تطور ولا تقدم عمراني بل تخلف وجهل وهذه الايه تتوافق عما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث آخر الزمان وكذا تتوافق مع ما توصل إليه العلم الحديث من ان هناك كوكب يدعى نسيبة في طريقه إلى الأرض وسوف ينهي الحضاره على وجه الأرض هذا والله أعلى واحكم