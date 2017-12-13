الشورى: لجنة مكافحة الفساد تعزيز لمنهج الإصلاح الذي تسير عليه المملكة

نايف السالم(صدى):

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى وذلك بمقر المجلس في الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله – أيده الله – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وكبار المسؤولين في مجلس الشورى ورؤساء اللجان.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عزف السلام الملكي، وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه بالمنصة الرئيسة بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، كلمة رحب فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب السماحة والفضيلة وأصحاب المعالي في افتتاح عام جديد من دورة المجلس السابعة، في مسيرة مباركة بدأت منذ ما يزيد عن تسعة عقود على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ــــ رحمه الله ــــ حين أرسى منهج الشورى وجعله إحدى ركائز الحكم في هذه البلاد العزيزة ، وتواصلت هذه المسيرة آخذة بالتطور والتحديث في آلياتها وأساليب عملها ، وفق تطلعات القيادة الحكيمة التي تسعى لتحقيق التقدم للوطن والمواطن.

وقال معاليه : إن العالم من حولنا يتابع إنجازاتكم المتتالية بكل تقدير واحترام ، وها هو شعب المملكة الوفي يشعر بالاعتزاز إزاء مسيرة التنمية التي تتصاعد يوماً بعد يوم ، بفضل الله تعالى ثم بفضل الخطط الحكيمة التي تقودونها ، والأوامر والقرارات الموفقة التي تصدرونها ، وفي طليعتها اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد وهو صاحب الرؤى النيرة والأفكار الطموحة ومن ذلك رؤية (2030) الرامية إلى غدٍ أكثر إشراقاً لهذا الوطن الغالي تحت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة.

وأضاف : خادم الحرمين الشريفين تشهد هذه البلاد المباركة ـــ بتوجيهاتكم الكريمة ـــ تصاعداً في وتيرة التقدم والنماء ، ولقد أفرحتم المواطنين منذ الوهلة الأولى بحزمة من المشاريع التنموية الرائدة فهذا مشروع الفيصلية الذي يضم كثيراً من الخدمات التي تهم المواطن من مرافق حكومية إضافة إلى مطار خاص ، وميناء بحري ، وكذلك مشروع البحر الأحمر الذي يعتبر تجربة فريدة، ووجهة سياحية جديدة ، يفتح أمام الراغبين في السياحة مستقبلاً مبشراً وسعيداً ، وكذلك المشاريع التي تتوخى الاستجابة لرغبات المواطن، حيث تم الإعلان عن مدينة ثقافية رياضية بمنطقة (القدية) جنوب غرب الرياض، تضم كثيراً من مناطق الجذب السياحي التي ستوفر البديل وتوجه السياحة داخلياً مما يقلل من معدلات الصرف على السياحة الخارجية، وتعزز فرص تشغيل الشباب السعودي الذي هو الروح المستقبلية للوطن.

ومضى معالي رئيس مجلس الشورى يقول : لقد كان من أبرز معالم رؤية 2030 بما تحمله من التطلعات الطموحة والخطط المستقبلية الواعدة إعلان مشروع المدينة المستقبلية”نيوم” الذي يعد جزءا من المشاريع التي ستأخذ بالمملكة إلى الريادةفي هذا المجال.

وبين أن المسلمين سروا في هذه البلاد الطاهرة وسائر البقاع بما بادرتم به من إنشاء مجمع لخدمة الحديث النبوي الشريف يكون مقره المدينة المنورة في طيبة الطيبة دار الإيمان، ومأرز الإسلام ، ومثوى خير الأنام ، وهذه المبادرة الجليلة تضيف لبنة جديدة في هذا البناء المبارك الذي تتابع ولاة الأمر في هذه البلاد على رعايته وتطويره ، ألا وهو الحفاظ على الدين القويم ، والسنة النبوية الطاهرة.

وقال الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ : كان أمركم الكريم ــــ الذي صدر مؤخراً ــــ بإنشاء لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحصر المخالفات والجرائموالأشخا​ص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام تعزيرا لمنهج الإصلاح الذي تسيرون عليه بحزم وعزم.

وتابع معاليه يقول : خادم الحرمين الشريفين ضمن مساعي مقامكم الكريم لتنمية العلاقات الدولية للمملكة قمتم ــــ رعاكم الله ــــ بجولة آسيوية شملت كلا من الصين واليابان وماليزيا وإندونيسيا وبروناي دار السلام ، وقد أكدت هذه الجولة على الدور المتنامي للمملكة على الصعيد الدولي في شتى المجالات وأبرزت مقدار الثقل السياسي والاقتصادي الذي تحظى به المملكة ، وتحقق خلالها العديد من النجاحات والنتائج ، كما قمتم ــــ وفقكم الله ــــ بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية والمشاركة في القمة العربية التي عقدت هناك ، كما أن زيارتكم التاريخية لجمهورية روسيا الاتحادية قد أعطت بعدا جديدا في العلاقات بين المملكة وروسيا ، وأسهمت في الدفع بها نحو شراكات استراتيجية لتحقيق ما فيه مصلحة البلدين.

وأضاف معاليه : خادم الحرمين الشريفين اسمحوا لي أن أقدم نبذة مختصرة عن أهم ما تم إنجازه في السنة الماضية وهي السنة الأولى من الدورة السابعة للمجلس :

فقد عقد مجلس الشورى (ستاً وستين) جلسة ، كان نتاجها (أكثر من مئتي قرار), وذلك على النحو الآتي:

(ستة وعشرون) قراراً تتعلق بالأنظمة واللوائح.

(سبعة وستون) قراراً تتعلق بالتقارير السنوية.

(ستة وتسعون) قراراً تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم.

ودرس المجلس كثيراً من الأنظمة واللوائح والمقترحات.

وبين معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس دأب في دراساته ومناقشاته وأثناء جلساته على دعوة بعض الوزراء والمسؤولين المعنيين بالموضوع محل الدراسة والمناقشة للاستيضاح عن أداء الوزارات والأجهزة الحكومية وجهودها وخدماتها ، وما لديها من برامج وخطط ، إضافة إلى ذلك فقد واصل المجلس توسيع قنوات التواصل مع المجتمع ، من خلال عقد اللقاءات المباشرة مع المواطنين ، كما تم تخصيص رابط على موقع المجلس على شبكة الانترنت لتلقي عرائض المواطنين التي تحظى باهتمام كبير من قبل المجلس ولجانه.

وأوضح معاليه أن دور المجالس البرلمانية في مساندة الجهود السياسية لأي دولة أصبح دوراً محورياً ، وباتت الدبلوماسية البرلمانية عنصراً فاعلاً في مجال تعزيز علاقات الدول والتواصل بين الشعوب ، وقد أولى مجلس الشورى بتوجيهكم ودعمكم ــــ رعاكم الله ــــ هذا الجانب اهتماماً خاصاً ، وذلك من خلال ثلاثة محاور :

الأول: المشاركة في المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية.

الثاني: الزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون والأعضاء ولجان الصداقة البرلمانية في المجلس لنظرائهم في المجالس البرلمانية الخارجية.

الثالث: الزيارات التي يقوم بها الرؤساء والأعضاء ولجان الصداقة في برلمانات الدول الشقيقة والصديقة للمملكة.

وقال الشيخ آل الشيخ : خادم الحرمين الشريفين ندرك أن الآمال والتطلعات كبيرة ، ونحن في مجلس الشورى ماضونَ بعون الله ثم بدعمكم واهتمامكم نحو الرقي بالأداء الذي يلبي طموحاتكم ويحقق ما ينشده مواطنو هذه البلاد وما يؤملونه من هذا المجلس , وأوكد هنا لمقامكم الكريم أن المجلس سيضاعف جهوده نحو تنفيذ رؤيتكم وتحقيق آمالكم في خدمة هذا الشعب والارتقاء بهذا الوطن العزيز , واسمحوا لي من هذا المنبر أن أقدم الشكر لزملائي في المجلس على جهودهم وتفانيهم واستشعارهم روح المسؤولية ، وعملهم الدؤوب الذي يتسم بروح الفريق الواحد.

وأختتم معالي رئيس مجلس الشورى كلمته قائلاً : أجدها فرصة لأجدد الشكر لمقامكم الكريم ولسمو ولي العهد الأمين على ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام وتأييد ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم وعلى هذه البلاد المباركة وشعبها فضله وكرمه , وأن يحقق ما يصبوا إليه الجميع من آمال وتطلعات .