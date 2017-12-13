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بالفيديو.. 5 خدع سحرية للكريسماس

بالفيديو.. 5 خدع سحرية للكريسماس
متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” 5 خدع سحرية لزينة الكريسماس .

1- يصمم ما يشبه زينة الكريسماس الجليدية باستخدام الورق الشفاف والشمع الملون للتعليق على الشجرة أو اللصق على العلب.

2- تزين الشماعات بعدد من الأسلاك المضاءة.

3- يمكن تعليق شكل جميل للاعبة باليه على شجرة الكريسماس مصنوعة من الورق الأبيض.

4- لصنع زينة مميزة تلصق الأزرار بدبابيس المكتب وتعلق على الشجرة.

5- كرات الطاولة أيضا تستخدم كبديل للمبات على الشجرة.

5 MAGICAL CHRISTMAS HACKS

5 magical Christmas hacks. 🌟🎄bit.ly/2koVNWI

Posted by Bright Side on Tuesday, December 12, 2017


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