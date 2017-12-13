بالفيديو.. 5 خدع سحرية للكريسماس

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” 5 خدع سحرية لزينة الكريسماس .

1- يصمم ما يشبه زينة الكريسماس الجليدية باستخدام الورق الشفاف والشمع الملون للتعليق على الشجرة أو اللصق على العلب.

2- تزين الشماعات بعدد من الأسلاك المضاءة.

3- يمكن تعليق شكل جميل للاعبة باليه على شجرة الكريسماس مصنوعة من الورق الأبيض.

4- لصنع زينة مميزة تلصق الأزرار بدبابيس المكتب وتعلق على الشجرة.

5- كرات الطاولة أيضا تستخدم كبديل للمبات على الشجرة.