بالفيديو.. 5 خدع سحرية للكريسماس
تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” 5 خدع سحرية لزينة الكريسماس .
1- يصمم ما يشبه زينة الكريسماس الجليدية باستخدام الورق الشفاف والشمع الملون للتعليق على الشجرة أو اللصق على العلب.
2- تزين الشماعات بعدد من الأسلاك المضاءة.
3- يمكن تعليق شكل جميل للاعبة باليه على شجرة الكريسماس مصنوعة من الورق الأبيض.
4- لصنع زينة مميزة تلصق الأزرار بدبابيس المكتب وتعلق على الشجرة.
5- كرات الطاولة أيضا تستخدم كبديل للمبات على الشجرة.
5 magical Christmas hacks. 🌟🎄bit.ly/2koVNWI
Posted by Bright Side on Tuesday, December 12, 2017
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