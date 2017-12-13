  • الأربعاء 13

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو: نجوى كرم ” أصالة قالتلي لو كنتي بالصف الأول علي إيدك “

بالفيديو: نجوى كرم ” أصالة قالتلي لو كنتي بالصف الأول علي إيدك “

بالفيديو: نجوى كرم ” أصالة قالتلي لو كنتي بالصف الأول علي إيدك “
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للنجمة اللبنانية نجوى كرم ، أثناء حديثها عن النجمة السورية أصالة خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نيشان .

وقالت نجوى في الفيديو ” أصالة ذكية وبتعرف تستدرج الأمور .. مرة كنا بالطيارة وبعتتلي رسالة قالتلي لو كنتي بالصف الأول علي إيدك ، واضافت نجوى ضاحكة ، حسستني اني بالصف ” .

وتابعت نجوى، ” فنظرتلها وقولتلها وليه تعي لعندي وقعدنا نسلوف وأصالة معروفة بعفويتها ” .


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا خرررررراشي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *