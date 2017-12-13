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    ديسمبر

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  3. صحفي اسرائيلي يقف عاجزاً عن اثبات كذبة للجزيرة على السعودية

صحفي اسرائيلي يقف عاجزاً عن اثبات كذبة للجزيرة على السعودية




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