” البنتاجون ” : تلقينا تهديد من المليشيات الإيرانية في العراق

واشنطن(صدى):

أوضح إيريك باهون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، أمس الثلاثاء، تلقى القوات الأمريكية في العراق، تهديدات من الميليشيا الإيرانية، مؤكدا قدرة واشنطن في الدفاع عن نفسها.

وأكد ” باهون ” ذنب نظام الرئيس السوري بشار الأسد والميليشيات الإيرانية في انتهاكات ضد الشعب السوري.

وقال ” باهون ” ” المليشيا الطائفية أو القوات المدعومة من إيران في سوريا، ومنها حزب الله، وكذلك نظام الأسد، هؤلاء جميعاً مذنبون بانتهاكات ضد الشعب السوري، وهذا يقوِّض إمكانية حل النزاع في سوريا، وكما تعلمون لدينا حق الدفاع عن النفس، وسندافع عن أنفسنا “.