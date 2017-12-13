رجل يتخلى عن زوجته البدينة بعدما حشرت في الحمام 10 أيام

برلين(صدى):

اقدم رجل ألماني على أرتكاب جريمة بشعة بتخليه عن زوجته البدينة ، وتركها في حوض الاستحمام الذي حٌشرت به لمدة 10 أيام ما اسفر عن وفاتها .

وضبطت الشرطة الألمانية الزوج ، لعدم مساعدته زوجته سيمون التي يبلغ وزنها 146 كيلوجراما بعد أن وجدت نفسها عالقة في حوض الاستحمام في منزلها في بيكون بألمانيا.

وبدلا من مساعدتها، اهتم جونتر البالغ من العمر 58 عاما بتزويدها بالوجبات الخفيفة والمشروبات والأدوية لأكثر من أسبوع وتركها في مكانها.

وعندما اتصل بخدمة الطوارئ بعد 10 أيام، اكتشفوا انها توفيت قبل 48 ساعة من وصولهم.

وأكدت الشرطة اعتقال الرجل بتهمة التخلي عن زوجته حتى الموت، حيث ترك الضحية متجاهلا صرخاتها طلبا للمساعدة.

في حين نفى الاتهامات الموجهة ضده، وزعم أنه حاول مساعدة زوجته لكنها رفضت، ونقل هاتفا محمولا إلى الغرفة لتحصل على المساعدة بنفسها، لكنها كانت تلعب بجهاز “تابليت” في الماء الدافئ، في الوقت الذي كان يحضر لها القهوة والصحف.