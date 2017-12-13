شاب أمريكي يصاب بأكبر ورم في القلب بالعالم

واشنطن(صدى):

يعاني شاب أمريكي بالغ من العمر 32 عام ، يدعي جاك كوهين من آلالام في الصدر لمدة 10 سنوات، وعندما قام الأطباء بإجراء فحوصات طبية بواسطة الرنين المغناطيسي ، اكتشفوا انه مصاب بأكبر ورم بالقلب في العالم .

وأوضح أطباء بالمركز الطبي في جامعة كولومبيا الأمريكية أنهم وجدوا أن الورم في حجم كرة التنس بعد التصوير بالرنين المغناطيسي، مما جعلهم يسرعون في إجراء عملية قلب مفتوح لاستئصال هذا الورم .

يذكر أن كوهين كان يعاني من حرق وثقل في صدره وصعوبة في التنفس والشعور بإجهاد بعد ممارسة الرياضة، وكان ينصحه الأطباء بتناول أدوية للحموضة، وذهب قبل 6 أشهر لبعض الاختبارات، فوجد الأطباء أن معدل ضربات القلب سريعة وبعد دقائق انخفض الدم كثيرا ونقل إلى الطوارئ وبعد التصوير بالرنين أكتشف الورم.