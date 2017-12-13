أمين عام التعاون الإسلامي يدعو بتحرك عربي وإسلامي بشأن القدس
أكد الدكتور يوسف العثيمين رئيس منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، اليوم الأربعاء، أن قرار ترامب بشأن القدس، خرق القوانين الدولية.
وأعلن ” العثيمين ” ، أثناء كلمته في افتتاح قمة منظمة التعاون الإسلامي، رفض 14 دولة لقرار ” ترامب ” ، داعيا بتحرك عربي وإسلامي لمواجهة القرار.
وأشار ” العثيمين ” أن منظمة التعاون الإسلامي تدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بسرعة المبادرة بالاعتراف.
وطالب ” العثيمين ” الرئيس الأمريكي ترامب، بتحمل مسؤولياته بشأن تنفيذ القرارات الدولية.
jamalco[ عدد التعليقات: 5547 ] نشر منذ 15 دقيقة
كيف ؟؟؟ وقردوغان رئيس قمة المؤتمر قردوغان سبق ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمه لإسرائيل الإتفاق المبرم بين أنقره وتل أبيب لعودة العلاقات يثبت موافقة الرئيس التركي قردوغان إستخدام لفظ القدس في إشارة إلى دولة الإحتلال حقا شر البليه مايضحك قرار ترامب تكشفو أصحاب الأقنعه الزائفه تساقطو كشفتهم الشعوب ونبذتهم وسجل التاريخ وصمة عارهم تتناقله الأجيال جيل بعد جيل عليهم من الله مايستحقون