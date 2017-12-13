أمين عام التعاون الإسلامي يدعو بتحرك عربي وإسلامي بشأن القدس

أنقرة(صدى):

أكد الدكتور يوسف العثيمين رئيس منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، اليوم الأربعاء، أن قرار ترامب بشأن القدس، خرق القوانين الدولية.

وأعلن ” العثيمين ” ، أثناء كلمته في افتتاح قمة منظمة التعاون الإسلامي، رفض 14 دولة لقرار ” ترامب ” ، داعيا بتحرك عربي وإسلامي لمواجهة القرار.

وأشار ” العثيمين ” أن منظمة التعاون الإسلامي تدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بسرعة المبادرة بالاعتراف.

وطالب ” العثيمين ” الرئيس الأمريكي ترامب، بتحمل مسؤولياته بشأن تنفيذ القرارات الدولية.